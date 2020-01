© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 29 GEN - "La questione della Palestina non verrà mai dimenticata. La nazione palestinese e tutte le nazioni musulmane si schiereranno e non permetteranno che il cosiddetto Accordo del Secolo venga realizzato". Lo scrive su Twitter la Guida suprema iraniana Ali Khamenei, richiamando un suo precedente discorso in proposito del luglio 2018.