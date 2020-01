Presunti abusi sessuali su minori, indagati 9 religiosi a Prato

Presunti abusi sessuali su minori. E' l’ipotesi per la quale la procura di Prato ha aperto un’inchiesta che coinvolge 9 religiosi dell’ex comunità 'Discepoli dell’Annunciazionè soppressa dal Vaticano a dicembre in seguito a una visita canonica. Lo scrive oggi la Nazione. Presunte vittime degli abusi 2 fratelli, minori all’epoca dei fatti, affidati dai genitori alla comunità, dalle cui dichiarazioni a distanza di anni sarebbe nata l’inchiesta. Gli indagati sono 5 sacerdoti, un frate e 3 religiosi.

Il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, lo scorso dicembre, si era recato in procura a Prato per denunciare alcuni fatti di cui era venuto a conoscenza riguardo la ex comunità religiosa dei «Discepoli dell’Annunciazione»

Si apprende dalla Diocesi pratese che nei mesi precedenti - sin dall’insediamento del vescovo Nerbini, che era avvenuto a settembre 2019 - era partita anche un’inchiesta penale canonica nei confronti di alcuni membri della ex comunità religiosa, soppressa dal Vaticano a dicembre scorso. I particolari di questa azione saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà oggi in palazzo vescovile a Prato