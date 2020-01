Toti, se non è piazza 'Vaffa' ok Sardine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - GENOVA, 29 GEN - "Ammesso che abbiano inciso in Emilia Romagna, cosa di cui non sono particolarmente convinto perché penso abbia inciso di più la percezione della capacità del governatore uscente di dare un indirizzo a quella regione, le Sardine sono benvenute. Se hanno buone proposte per la Liguria siamo tutti disposti a ascoltarle con grande attenzione". Il governatore ligure e leader di Cambiamo! Giovanni Toti commenta così l'influenza del movimento delle Sardine nel voto in Emilia Romagna. "Tutti coloro che vogliono partecipare al dibattito politico sono un dato positivo - ha detto -, un momento di partecipazione e di confronto purché non sia basato sull'odio per l'avversario, sulla politica del no e sulle alleanze contro. L'anti-politica l'ha fatta da padrone negli anni passati, c'erano le piazze dei 'Vaffa'.. spero che siano piazze di partecipazione e di confronto. Se così sarà, le Sardine sono assolutamente benvenute in Liguria".