(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Attualmente ci sono stati "quattro casi in Francia, quattro in Germania e un caso appena confermato in Finlandia" di contagio dal coronavirus. Lo ha reso noto la commissaria europea alla Salute Stella Kyriakides, informando il Parlamento europeo riunito in plenaria a Bruxelles. La commissaria si è detta "certa che sono state prese le misure giuste per evitare il contagio".