Argentina:presidente Fernandez in Italia

(ANSA) - BUENOS AIRES, 30 GEN - Il presidente argentino Alberto Fernández è partito ieri sera da Buenos Aires per un tour in Europa che lo vedrà domani in Vaticano per un incontro con papa Francesco, seguito da due colloqui a Roma nel pomeriggio con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e poi con il presidente della repubblica Sergio Mattarella. E' accompagnato fra gli altri dalla consorte, Fabiola Yañez, dal ministro degli Esteri, Felipe Solá, e dal sottosegretario del Culto, Guillermo Olivieri. Prima di proseguire il viaggio domenica verso la Germania, dove è prevista una riunione con la cancelliera Angela Merkel lunedì pomeriggio, il capo dello Stato argentino trascorrerà il week end nella capitale italiana, anche per incontrare sabato mattina il segretario generale della Fao, il cinese Qu Dongyu. Dopo la tappa di Berlino, Fernández proseguirà il suo giro europeo martedì a Madrid per incontrare il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez, ed il giorno successivo sarà a Parigi dal collega francese Emmanuel Macron.