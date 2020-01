© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Un uomo di 36 anni è rimasto gravemente ferito stamani in via Roberto Kock a Bergamo perché colpito al volto dal getto d'acqua della lancia di un mezzo per la pulizia delle strade. Ha riportato un forte trauma facciale ed è ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Papa Giovanni. Sono intervenuti i carabinieri.