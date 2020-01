Coronavirus: escluso contagio Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 30 GEN - Il dipartimento Salute della Regione Puglia, "in relazione ai casi sospetti di infezione da 2019-nCoV verificatisi in Puglia negli ultimi giorni, informa che le indagini tempestivamente eseguite dal Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica della UOC Igiene Policlinico di Bari consentono di escludere che si tratti di infezioni da nuovo coronavirus". "I campioni - riferisce una nota - sono stati comunque inviati, come da indicazioni ministeriali e della task force della Regione Puglia, all'Istituto Superiore di Sanità da cui si attende, nei prossimi giorni, la conferma definitiva, in considerazione dei tempi tecnici necessari per eseguire tali indagini di conferma".