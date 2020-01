© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GEN - I voli dalla Cina non potranno arrivare più in Israele fino a nuovo ordine. Lo ha annunciato oggi il responsabile della sanità israeliana Yaakov Litzman in riferimento alla diffusione del Coronavirus. Litzman, citato dai media, ha anche detto che gli israeliani che hanno visitato la Cina dovranno stare in quarantena a casa per due settimane.