(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Russia ha deciso di chiudere i confini con la Cina a causa dell'epidemia di coronavirus.Il premier russo Mikhail Mishustin ha firmato un ordine per chiudere la frontiera in estremo oriente per evitare il propagarsi del nuovo coronavirus. Lo riportano la Tass e Russia Today.