Johnson pronto a controlli a frontiere

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il primo ministro britannico Boris Johnson dirà alla Ue di essere pronto ad accettare controlli alle frontiere nell'era post-Brexit, piuttosto che accettare l'imposizione dei regolamenti e gli standard europei sulle merci, come richiesto dalla Ue. Secondo il Daily Telegraph, che cita fonti governative, Johnson affermerà questa posizione in un discorso che terrà la settimana prossima, in cui chiarirà i suoi obiettivi per un accordo commerciale con l'Unione.