Libia:inviato Onu,tregua è solo di nome

(ANSA) - NEW YORK, 30 GEN - "La tregua regge solo di nome". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamè, parlando in videoconferenza al Consiglio di Sicurezza, denunciando le continue violazioni degli impegni assunti a Berlino, ed esprimendo la sua "rabbia e disappunto". "E' un imperativo che la commissione militare congiunta si incontri sotto l'auspicio delle Nazioni Unite per trasformare ciò che è rimasto della tregua in un cessate il fuoco", ha aggiunto.