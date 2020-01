Magnate rinuncia compagna volo spaziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Voleva andare nello spazio come turista e con una compagna d'avventura che diventasse anche la "donna della sua vita": ma neanche un mese dopo aver pubblicato l'annuncio, il miliardario giapponese Yasaku Maezawa, 44 anni, ha rinunciato, pur avendo ricevuto quasi 28.000 adesioni, e farà comunque il suo volo con Space X entro il 2023, anche se da single. Lo scrive la Bbc, spiegando che il magnate giapponese della moda, ha dichiarato di essere stato assalito da rimorsi per la sua richiesta "egoistica". In un tweet attribuisce la rinuncia a "motivi personali". Nel suo progetto, la nuova coppia avrebbe dovuto essere protagonista di un documentario per AbemaTv intitolato "Full Moon Lovers" (Amanti della Luna piena). "Pensare che 27,722 donne armate di coraggio e delle migliori intenzioni hanno impiegato tempo prezioso per fare richiesta mi fa sentire pieno di rimorsi di mettere fine e informare tutti della mia decisione egoistica", scrive Maezawa, fondatore e Ceo della casa di moda Zozo e fresco di divorzio.