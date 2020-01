Pg ricorre contro scarcerazione Buzzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Procura Generale di Roma ha presentato ricorso contro la scarcerazione di Salvatore Buzzi, figura chiave dell'indagine Mondo di mezzo, decisa il 19 dicembre scorso dalla Corte di appello. Nell'udienza di oggi al tribunale del Riesame, Buzzi ha però chiesto la ricusazione del presidente del tribunale della Libertà, Bruno Azzolini, in quanto, sostiene nel ricorso, in passato per due volte si è espresso nei suoi confronti confermando l'impostazione dei pm. Il Riesame, in appello, ha quindi rinviato l'udienza al 24 febbraio in attesa che la Corte di Appello decida sull'istanza avanzata dai difensori. Per la Procura Generale il ras delle cooperative romane, ai domiciliari e condannato in secondo grado a 18 anni e 4 mesi e in attesa di un nuovo processo per la rideterminazione della pena dopo che la Cassazione ha fatto cadere i reati di mafia, deve tornare in carcere perché sussistono le esigenze cautelari in quanto ancora "socialmente pericoloso" e potrebbe "reiterare la corruzione con la nuova classe dirigente".