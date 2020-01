Shtayyeh, Piano Trump propone apartheid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GEN - Il Piano Trump è "la proposizione di un regime di apartheid che legittima il progetto coloniale di Israele in Cisgiordania". Lo ha detto il premier palestinese Mohammad Shtayyeh spiegando, in un'intervista alla Cnn ripresa dalla Wafa, che la leadership di Ramallah ha respinto il Piano perchè "da Gerusalemme nella sua totalità agli Israeliani, crea una divisione spaziale e temporale della Moschea di Al Aqsa, e tiene gli insediamenti ebraici in terra palestinese dove 720 mila coloni restano illegalmente".