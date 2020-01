81 milioni finanziamento per sviluppo di Cris Conf (Pinko)

Cris Conf Spa ha stipulato un finanziamento per 81 milioni di euro finalizzato alla riqualificazione delle fonti finanziarie e a sostenere i piani di investimento per la crescita domestica ed internazionale della società che, dal quartier generale di Fidenza (Parma), ha lanciato il marchio di moda Pinko, nato alla fine degli anni '80 da un’idea di Pietro Negra, attuale presidente e ad dell’azienda, e di sua moglie Cristina Rubini. Il finanziamento vede partecipare UniCredit, in qualità di global coordinator e banca agente, con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Ubi, Crèdit Agricole Italia, Banca di Piacenza e di Cassa Depositi e Prestiti.

Pinko è un fashion brand italiano indipendente con un posizionamento 'entry to luxury'. La rete distributiva conta oltre 200 negozi monomarca, perlopiù diretti, e oltre mille negozi multimarca premium in tutto il mondo. Il brand ha conseguito ricavi per oltre 220 milioni di euro nel 2019 e punta a un raddoppio dei fatturati entro tre anni.