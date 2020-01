Bufera procure: Ermini,Csm si è rialzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Il Csm si è rialzato dopo il colpo "durissimo" al suo "prestigio" venuto dall'inchiesta di Perugia che ha "disvelato un agire prepotente, arrogante e occulto tendente ad orientare inchieste, influenzare le decisioni del Csm e screditare altri magistrati". "Non solo ha trovato la forza per continuare a svolgere le sue funzioni con assoluta regolarità, ma è riuscito a conseguire risultati importanti sia nel dialogo virtuoso con le altre figure istituzionali sia nella amministrazione della giurisdizione". Lo ha sottolineato, intervenendo alla cerimonia dell'Anno Giudiziario in Cassazione, il vice presidente del Csm David Ermini, ringraziando il capo dello Stato per la sua "guida illuminata" del Consiglio superiore.