Colloquio Putin-Merkel su Piano Trump

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Il piano di Trump per il Medio Oriente è stato uno dei temi di cui hanno discusso il presidente russo Vladimir Putin e la cancelliera tedesca Angela Merkel nel corso di una conversazione telefonica. Lo riporta il Cremlino. "Altri temi di attualità della conversazione - fa sapere la presidenza russa - sono stati la situazione in Ucraina e in Siria e il processo di pace in Medio Oriente. In questo contesto - sottolineano da Mosca - i leader si sono scambiati pareri sul piano Usa per risolvere il conflitto israelo-palestinese".