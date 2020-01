© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Non ci sono contagi di italiani": lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo avere parlato in teleconferenza con l'ambasciata italiana in Cina. Dopo l'arrivo lunedì in Italia i connazionali "saranno portati in una struttura militare dove sarà avviato il protocollo sanitario".