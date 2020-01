© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ISTANBUL, 31 GEN - "La Turchia non resterà a guardare di fronte agli sviluppi a Idlib e in altre regioni della Siria. Vogliamo il ritorno della stabilità in Siria e per questo faremo tutto ciò che è necessario, anche sul piano militare. Nessuno può costringerci ad accettare la tirannia del regime siriano". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un discorso a membri del suo Akp.