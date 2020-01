Gaza: aviazione colpisce obiettivi Hamas

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSAmed) - TEL AVIV/GAZA, 31 GEN - Un attacco "su vasta scala" è stato condotto la scorsa notte da apparecchi della aviazione militare israeliana contro "obiettivi terroristici di Hamas" in seguito ai lanci, avvenuti ieri da Gaza verso Israele, di tre razzi e di diversi grappoli di palloni collegati ad ordigni esplosivi. Lo ha reso noto un portavoce militare a Tel Aviv, In particolare è stata colpita nel sud della Striscia una infrastruttura sotterranea destinata alla produzione di armi. Secondo il portavoce, Hamas resta responsabile di tutti gli attacchi che hanno origine da Gaza e ne deve subire le conseguenze. Oggi, al termine delle preghiere delle moschee, a Gaza avranno luogo manifestazioni di protesta contro il Piano Trump sul conflitto israelo-palestinese. Hamas ha ordinato ai dimostranti di non avvicinarsi comunque al confine con Israele. Tuttavia lungo i reticolati unità dell'esercito israeliano restano in stato di allerta, pronte ad intervenire in caso di necessità.