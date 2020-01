Virus, in Lombardia 5 casi sotto esame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - Finora in Lombardia per il coronavirus sono stati effettuati "33 controlli, di cui 28 sono certamente negativi e 5 in via di valutazione". Lo ha detto L'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, sottolineando che "le valutazioni hanno un tempo abbastanza rapido, con test particolari che sono disponibili nei centri di riferimento: abbiamo tre laboratori, l'Università statale, quella di Pavia e il Sacco, nell'arco di 3-5 ore fanno test e ce li comunicano".