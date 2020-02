Auto fuori strada, un morto e tre feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TORINO, 1 FEB - Un giovane è morto, e altri tre sono rimasti feriti, in un incidente stradale avvenuto nella notte a Bricherasio, nel Pinerolese. Viaggiavano su un'auto che in via degli Archibugieri di San Giorgio, per cause ancora da chiarire, è finita fuori strada. Il conducente è morto sul colpo. Un passeggero è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cto di Torino ed è in gravi condizioni. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Pinerolo. Sull'accaduto indagano i carabinieri. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale 164, all'altezza di una rotonda. L'auto, una Audi A3, è finita contro il cancello di una abitazione a bordo strada. La vittima, alla guida, è un 32enne di Pinerolo (Torino). Passeggeri il fratello di 23 anni e due amici. Uno di loro è in fin di vita all'ospedale Cto di Torino.