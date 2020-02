Coronavirus: giornata record, 46 morti e 2.102 casi. E anche l'Australia chiude gli accessi dalla Cina

Con i suoi 46 nuovi decessi e i suoi 2.102 nuovi casi confermati, venerdì è stata la giornata con il bollettino più grave dell’epidemia di coronavirus di Wuhan.

I dati forniti dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese portano il conteggio totale delle morti a 259 e quello dei contagiati accertati a quota 11.791.

Il precedente bilancio ufficiale, risalente a circa 24 ore fa, contava 213 morti e duemila contagiati.

L’Australia vara misure per a non consentire l’accesso nel Paese agli stranieri non residenti in arrivo dalla Cina. A partire da oggi, l’ingresso sarà consentito solo a «cittadini australiani, residenti nel Paese, persone a carico, tutori legali o coniugi». Lo ha annunciato il premier Scott Morrison. Le misure per avviare il blocco «sono in fase di completamento», ha detto il premier.

Due aerei carichi di passeggeri cinesi residenti nella provincia di Hubei - epicentro el coronavirus - sono atterrati nel capoluogo Wuhan, nell’ambito del piano di rimpatri deciso da Pechino. Un volo, 73 persone a bordo, è arrivato da Bangkok, l’altro da Kota Kinabalu, una nota località turistica della Malesia. Il ministero degli Esteri di Pechino ha annunciato ieri il piano del governo per rimpatriare nel Paese i residenti dell’Hubei e di Wuhan «a fronte dei problemi che hanno dovuto affrontare all’estero».

Apple ha annunciato la chiusura di tutti i suoi negozi e uffici in Cina fino al 9 febbraio: lo si legge in una nota del colosso di Cupertino, secondo cui gli store online resteranno invece operativi. «I nostri pensieri vanno alle persone più direttamente colpite dal coronavirus e a quelle che lavorano senza sosta per contenerlo», recita la nota. Sulla base degli ultimi aggiornamenti degli esperti sanitari, «stiamo chiudendo tutti i nostri uffici societari, i negozi e i contact center nella Cina continentale fino al 9 febbraio».



