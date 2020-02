Pop.Bari:Cassano,travolto sistema potere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BARI, 1 FEB - "Un intero sistema di potere ne è uscito travolto" e, "comunque vada, il tessuto economico-finanziario della città non sarà più lo stesso". Lo ha detto il presidente della Corte di Appello di Bari, Franco Cassano, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario di Bari, con riferimento alla vicenda giudiziaria in cui è coinvolta la Banca Popolare di Bari, che ieri ha portato all'arresto di tre persone, tra cui l'ex presidente Marco Jacobini e suo figlio Gianluca, ex codirettore dell'istituto di credito. "L'avventura della Banca popolare di Bari - ha rilevato Cassano - ha valenza simbolica per la storia di questa città e non solo", e "riveste una situazione umana drammatica: 70mila soci, oltre duemila dipendenti e tantissimi piccoli risparmiatori, anche pensionati, vivono momenti dolorosi".