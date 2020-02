Presto un ambasciatore Usa a Minsk

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MOSCA, 01 FEB - Gli Usa nomineranno un proprio ambasciatore in Bielorussia nel prossimo futuro: lo ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo incontrando a Minsk il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Pompeo ha affermato che Washington vuole rafforzare il proprio staff diplomatico a Minsk, fortemente ridotto 12 anni fa. A settembre, Usa e Bielorussia hanno concordato di scambiarsi gli ambasciatori per la prima volta dal 2008.Gli Usa cercano di migliorare i rapporti con la Bielorussia, che sta vivendo un periodo di tensioni con la Russia per le forniture energetiche. La Bielorussia conta molto sulle forniture di greggio a basso costo dalla Russia e sulla rivendita dei prodotti petroliferi. Ultimamente Mosca ha però aumentato il prezzo e Minsk cerca alternative. Putin vuole rafforzare i legami politici ed economici con Minsk ma la Bielorussia teme le pressioni russe e sottolinea di non volere una fusione dei due Paesi. Pompeo è il primo segretario di Stato Usa a visitare la Bielorussia in oltre due decenni.