(ANSA-AFP) - LONDRA, 2 FEB - Renee Zellweger migliore attrice per 'Judy' e Joaquin Phoenix migliore attore per 'Joker' ai Bafta, gli 'oscar britannici' assegnati in serata a Londra. Il miglior film è '1917' e il premio per la regia è andato a Sam Mendes che lo ha diretto.