Isolato il Coronavirus, l'autista dei cinesi in quarantena

' Il coronavirus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma. 'Significa molte opportunità di poterlo studiare e capire e di verificare meglio cosa si può fare per bloccarne la diffusionè, ha detto il ministro Speranza. 'I dati saranno a disposizione della comunità internazionale. Si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vaccini. L’Italia diventa riferimento per questa ricercà, ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Ippolito. 'Il nostro servizio sanitario è tra i migliorì, ha sottolineato il premier Conte. La coppia cinese è in condizioni discrete, entrambi con polmonite virale. Le 20 persone entrate in contatto con i due stanno bene. E’ partito dall’Italia il volo militare che riporterà a casa 60 connazionali da Wuhan. Domani saranno a Pratica di Mare. Riunita la task-force del ministero della Salute, punto su controlli e misure per porti e aeroporti.

UN MORTO FUORI DALLA CINA, WUHAN ISOLA ANCHE I SOSPETTI

PRONTO IL PRIMO OSPEDALE SPECIALE, 328 LE PERSONE DIMESSE

Le persone di Wuhan sospettate di aver contratto il nuovo coronavirus saranno 'isolate in aree designate con effetto immediatò: lo prevede una disposizione delle autorità sanitarie locali che profila la nascita di una sorta di 'lazzarettì. Un malato contagiato dal coronavirus si è suicidato, impiccandosi a un cavalcavia. L’uomo non sarebbe stato accolto in un ospedale e avrebbe deciso di morire per non tornare a casa e contagiare la famiglia. Pronto l’ospedale speciale costruito a tempo di record a Wuhan. In Cina 328 persone sono state dimesse dagli ospedali fino a ieri sera. I contagi hanno superato 14.300, i morti sono 304. Nelle Filippine il primo decesso fuori dal Paese.

TERRORE A LONDRA, DUE PASSANTI ACCOLTELLATI IN STRADA

AGGRESSORE UCCISO, INDOSSAVA UN GILET-BOMBA FORSE FALSO

Ancora terrore a Londra. Un uomo ha accoltellato due passanti in strada nella periferia sud della città, poi è stato ucciso dalla Polizia. L’aggressione è avvenuta nella zona più affollata di Streatham High Street. L’uomo indossava qualcosa di simile a un gilet-bomba, forse falso. Scotland Yard definisce l’episodio un atto di terrorismo. Su Twitter, già decine di video postati da testimoni dell’attacco, che mostrano persone a terra, assistite da altri passanti, e la polizia che apre il fuoco contro l'autore dell’attacco. A Gand, nord del Belgio, una donna descritta come 'di pelle scurà ha ferito due persone con un coltello in strada. La Polizia le ha sparato per fermarla, colpendola alla mano. Le vittime non sono in pericolo di vita

LAZIO A VALANGA SULLA SPAL, PARI PER ATALANTA E MILAN

JUVE 3-0 SULLA FIORENTINA, IRA DI COMMISSO CON L’ARBITRO

Lazio a valanga sulla Spal, 5-1 con doppiette di Immobile e Caicedo e gol del neoacquisto Adekagye. I biancocelesti tengono il passo della Juve (3-0 alla Fiorentina con due rigori di Ronaldo, che provocano l’ira del presidente viola Commisso) e, con una partita in meno, supera l’Inter che deve giocare stasera a Udine. Pari interni, invece, per Atalanta e Milan: bergamaschi 2-2 con il Genoa, rossoneri 1-1 con il Verona, con l’esordio in A di Daniel Maldini, terza generazione della dinastia di Cesare e Paolo. Stasera, oltre a Udinese-Inter, anche Lecce-Torino.

BOTTA E RISPOSTA RENZI-BONAFEDE SULLA PRESCRIZIONE

'PRONTI AL NO'. 'NON ACCETTO RICATTI'. IL PD MEDIA

Botta e risposta Renzi-Bonafede sulla prescrizione. 'Italia Viva è pronta a votare no alla riforma. Se non passa il lodo Annibali meglio il ddl di Forza Italià, dice l’ex premier. 'Non accetto ricatti e minacce da nessuno e vado avanti. Sappiano di non essere più al governo con Alfano e Verdinì, replica il ministro della Giustizia, al quale fa eco il capo del M5s Crimi: 'Serve equità, siamo sulla strada giustà. In attesa del vertice con Conte, al Pd tocca mediare: 'Polemica assurda, confrontiamocì, dice l’ex Guardasigilli, ora vicesegretario Dem, Orlando.

AUSTRALIA, MORTO L’ITALIANO DISPERSO SULLE BLUE MOUNTAINS

MATTIA FIASCHINI, 24 ANNI, ERA SCOMPARSO MERCOLEDI' SCORSO

Il cadavere dell’escursionista italiano scomparso mercoledì è stato individuato sulle Blue Mountains, in Australia. Mattia Fiaschini, 24 anni, di Cesenatico, da un anno a Sidney come cameriere e barman in uno dei locali più noti della città, aveva deciso di fare un’escursione nel giorno libero dal lavoro.