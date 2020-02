Pensionato muore schiacciato da trattore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MODENA, 2 FEB - Un pensionato di 79 anni ha perso la vita intorno alle 13.30 a Guiglia, in provincia di Modena, a causa di un incidente con il suo trattore. Il fatto è avvenuto in località Monte Orsello, via Paderniano. Il trattore sul quale si trovava l'uomo, che in quel momento stava lavorando nel suo appezzamento di terra, si è ribaltato, travolgendolo e non lasciandogli alcun scampo. A fare la scoperta è stato il figlio del pensionato, che, non vedendo il padre rientrare a casa è andato a cercarlo. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e i carabinieri della stazione di Guiglia.