Wuhan, in isolamento anche casi sospetti

(ANSA) - PECHINO, 2 FEB - Le persone di Wuhan sospettate di aver contratto il nuovo coronavirus saranno "isolate in aree designate con effetto immediato": lo prevede una disposizione emessa dalle autorità sanitarie locali che profila la nascita di una sorta di 'lazzaretti'. Negli sforzi per contenere il contagio, le categorie finite nel mirino includono coloro ai quali è stata diagnosticata febbre collegata alla polmonite e coloro che sono stati "in stretto contatto" con pazienti contagiati.