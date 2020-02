Carnevale:Venezia,no coriandoli plastica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - VENEZIA, 3 FEB - Il Carnevale 2020 di Venezia sarà green con il divieto dell'uso di coriandoli di plastica e simili. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato oggi un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, e in particolare nella città antica di Venezia, l'uso di coriandoli in plastica o di altri prodotti simili (come stelle filanti di plastica o spara coriandoli di plastica). Il divieto riguarda tutte le manifestazioni e le feste che si celebreranno durante il periodo di Carnevale. Ai trasgressori saranno notificate le sanzioni amministrative previste dalla legge, cui si aggiungerà il sequestro amministrativo dei coriandoli di plastica e simili. Una misura, questa, che va ad aggiungersi alle altre azioni che l'Amministrazione sta sviluppando per ridurre l'utilizzo della plastica nel territorio comunale, incentivando comportamenti virtuosi e sensibilizzando la cittadinanza.