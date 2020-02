Crollano le borse cinesi ma quelle europee aprono in rialzo

Le Borse cinesi arrivano alla pausa degli scambi di metà seduta con il tracollo degli indici, alla prova dei mercati dopo lo stop del Capodanno lunare, prolungato a causa del coronavirus di Wuhan: pur recuperando qualcosa rispetto all'apertura, il Composite di Shanghai cede l'8,13%, a 2.734,66 punti, mentre quello di Shenzhen perde l'8,30%, a quota 1.611,04. In apertura Shanghai cedeva l'8,7%, Shenzhen il 9%. Lo yuan si indebolisce sul dollaro e sfonda quota 7, a 7,0049 (+0,99%) sui mercati onshore, mentre su quelli offshore di attesta a 7,0054 (+0,07%). La Banca centrale cinese (Pboc) ha fissato questa mattina la parità bilaterale a 6,9249, con un indebolimento del renminbi di 373 punti base.

Avvio positivo per le principali Borse europee, che non vengono risucchiate dal crollo dei listini cinesi. A Parigi il Cac 40 ha iniziato gli scambi in progresso dello 0,27% a quota 5.822, a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,27% a 7.305 punti mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,39% a 13.033 punti.