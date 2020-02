Meloni, non sempre condivido idee Papa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Non ho da esprimere una posizione su Bergoglio, non faccio il cardinale ma faccio politica. Delle volte non ho condiviso alcune sue posizioni. Sono credente, ascolto le parole di sua santità. Sul piano della politica, a volte le condivido, a volte no". Così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha risposto a una domanda su Papa Francesco. "Ad esempio non ho condiviso - ha spiegato - quando l'elemosiniere del Papa è andato a riattaccare l'elettricità a un centro sociale che organizza rave a Roma facendoci sopra i soldi, perché penso che avrebbe più senso aiutare un bambino attaccato a delle macchine che lo tenevano in vita contro il parere dei suoi genitori. Quando è successo, l'ho detto. Penso che il Papa debba portare avanti il suo lavoro. Io non ho mai amato quei politici che fanno quello che dice la Chiesa perché lo dice la Chiesa né quelli che l'hanno osteggiata per principio".