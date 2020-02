Prescrizione:Renzi, Bonafede si fermi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 3 FEB - "Abbiamo detto al Ministro Bonafede che sullaßprescrizioneßnon si può andare contro tutti. Noi siamo dalla parte del garantismo, non del giustizialismo. E con noi c'è la totalità degli avvocati, la stragrande maggioranza dei magistrati e dei commentatori, il parere unanime degli esperti". Lo ribadisce Matteo Renzi nella sua enews. "La riforma Bonafede/Salvini viola i principi costituzionali e fa del male all'amministrazione della Giustizia. Partiamo dalßlodo Annibalißper bloccarne gli effetti e discutiamone insieme - prosegue -. Se invece Bonafede vuole forzare, sappia che almeno al Senato non ha i numeri. In attesa che anche il Pd torni su questo tema a pensarla come la pensava qualche anno fa e difenda la legge voluta dall'allora ministro Orlando".