© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - SASSARI, 3 FEB - Se a Cagliari si scherza sulla psicosi per l'emergenza Coronavirus vendendo "pacchi" di mascherine ad un euro al mercatino dell'usato, in Gallura c'è anche chi decide di "isolarsi" in quarantena per sopire alcuni "sospetti" su un possibile contagio. La storia, raccontata dalla Nuova Sardegna, è quella della signora Wu, commerciante cinese che gestisce un negozio di abbigliamento e altri articoli per la casa, giocattoli e accessori ad Arzachena.