Studenti cinesi, 4 regioni del Nord chiedono l'isolamento

I governatori di Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige hanno scritto una lettera al ministero della Sanità chiedendo che il periodo di isolamento previsto per chi rientra dalla Cina sia applicato anche ai bambini che frequentano le scuole. Intanto sono rientrati dalla Cina 56 cittadini italiani, a bordo di un aereo atterrato a Pratica di Mare, per poi essere trasferiti all’interno della città Militare della Cecchignola a Roma, dove rimarranno in quarantena per 15 giorni. Le loro condizioni sono buone. A Wuhan è rimasto un ragazzo italiano di 17 anni perchè al momento della partenza aveva la febbre.

PECHINO ATTACCA GLI USA, 'DIFFONDETE PANICO SENZA AIUTARCI'

LA CINA TAGLIA LE STIME DI CRESCITA, LE BORSE CROLLANO

La Cina ha accusato alcuni Paesi, specialmente gli Stati Uniti, di diffondere 'panicò con le reazioni fuori misura all’epidemia di coronavirus. Gli Usa 'non hanno provveduto ad alcuna assistenza sostanziale, ma hanno creato panico ininterrottamentè, ha detto un portavoce del ministro degli esteri. La Cina sta valutando se ridurre il target di crescita per il 2020 dopo la diffusione del coronavirus. Borse cinesi crollate alla prova dei mercati, bruciati 420 miliardi di dollari. Al ritorno agli scambi dopo il lungo Capodanno lunare crollano Shanghai (-7,72%) e Shenzhen (-8,41%). Petrolio in forte calo, Wti sotto i 50 dollari.

IMPASSE SULLA PRESCRIZIONE. ZINGARETTI, CONTE FACCIA SINTESI

RENZI RILANCIA L’ATTACCO: 'BONAFEDE NON HA I NUMERI'

Non si placano le tensioni nella maggioranza sulla riforma della prescrizione, con il segretario del Pd Zingaretti che cerca una soluzione, ma avverte il M5s: 'se non si trovasse andremo avanti con la nostra leggè. E chiede a Conte di 'produrre una sintesì. Anche Matteo Renzi resta fermo sulle sue posizioni e avvisa il ministro Bonafede: 'se vuole forzare, sappia che almeno al Senato non ha i numeri, trovi una mediazionè. Renzi puntualizza però di 'non volere che il governo cadà.

M5S RILANCIA SUI VITALIZI, SCONTRO CON CASELLATI

PENSIONI, PARTE IL TAVOLO TECNICO SUI GIOVANI

Il M5s rilancia sui vitalizi: «siamo pronti a dare battaglia. I cittadini sono dalla nostra parte!», scrive il capo politico Vito Crimi. Sul blog il MoVimento attacca Maria Elisabetta Casellati, 'il silenzio della presidente del Senato fa molto rumore, anche perchè, con le sue scelte, ha palesato una carenza di quella imparzialità che le viene imposta dalla sua caricà. Oggi incontro governo-sindacati sulle pensioni di garanzia per i giovani. La Cisl chiede una soglia minima a 780 euro.

L’IOWA APRE LE PRIMARIE USA, DEM A CACCIA DELL’ANTI-TRUMP

PRIMA SFIDA DELLA STAGIONE ELETTORALE. REGNA L’INCERTEZZA

Stanotte al via i caucus in Iowa, calcio d’inizio delle primarie dem per la Casa Bianca. Si prevede un afflusso record, oltre i 240 mila del 2008, quando ci fu il fenomeno Obama. Parte così la caccia all’anti-Trump, una sfida all’insegna dell’incertezza con un sondaggio last minute che indica Pete Buttigieg e Bernie Sanders davanti a Joe Biden ed Elizabeth Warren. E arriva la decisione di YouTube che vieterà sulla sua piattaforma i video elettorali 'falsi e manipolatì realizzati per ingannare gli elettori.

BOTTA E RISPOSTA SULLA BREXIT. E’ DUELLO JOHNSON-BARNIER

PREMIER: 'NON CI PIEGHIAMO'. IL MONITO DI VON DER LEYEN

Il capo negoziatore della Ue Michel Barnier presenta la bozza di mandato per la trattativa sulle relazioni future con Londra e ricorda che il Regno Unito 'non potrà più beneficiare dei diritti e dei vantaggi economici se il 31 dicembre lascerà il mercato unico e l’unione doganalè. Gli risponde il premier britannico Johnson secondo cui Londra vuole un accordo fondato sul 'libero scambiò, che 'non richiede alcun allineamento alle regole e agli standard’Ue. Il monito di Von der Leyen, nessuna scorciatoia per il mercato unico, ogni accordo commerciale comporta equilibrio di diritti e doveri.