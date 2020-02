Super Bowl: Trump loda i Chiefs ma commette una gaffe

Donald Trump si congratula con i Kansas City Chiefs per la vittoria del Super Bowl, con un tweet pochi secondi dopo la fine del match ma commette una gaffe, citando lo stato del Kansas invece del Missouri dove in realtà si trova la città di Kansas City.

«Una grande partita e una fantastica rimonta. Rappresentate il grande stato del Kansas e il nostro Paese è orgoglioso di voi!», scrive il presidente americano. Poco dopo il tweet viene corretto: «Siamo orgogliosi di voi e del grande Stato del Missouri. Siete i campioni».

Kansas City si trova in Missouri, a pochi chilometri dal confine col Kansas.