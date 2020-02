Va in caserma dei carabinieri e deruba il maresciallo: denunciato a Piacenza

Va in caserma dai carabinieri per denunciare una truffa subita, ma ne approfitta per derubare un militare. E’ successo nella stazione carabinieri di Monticelli d’Ongina, in provincia di Piacenza. Il protagonista è un ragazzo di 19 anni che, mentre era seduto davanti alla scrivania di un maresciallo per sporgere denuncia, ha approfittato di qualche istante di assenza del sottufficiale per rubargli 40 euro dal portafogli, nella giacca dell’uniforme appesa alla sedia. Il carabiniere se n'è però accorto e per il giovane è scattata una denuncia per furto aggravato.