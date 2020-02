Biden, ho degli endorsement chiave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DES MOINES (IOWA), 3 FEB - Joe Biden guarda già oltre l'Iowa, dove in attesa dei risultati si profila per lui una disfatta, e rilancia la sua sfida per la Casa Bianca rendendo noti "come segno di forza dopo i caucus in Iowa, endorsement chiave" in South Carolina, Virginia, California, Alabama e Arkansas, stati decisivi nelle prime tappe delle primarie, nel Super Tuesday e negli stati in bilico". Sostegni che "illustrano l'ampio appeal e la capacita' unica di Biden di vincere la nomination, battere Trump e unire il Paese".