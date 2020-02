Buttigieg,performance fenomenale in Iowa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DES MOINES (IOWA), 3 FEB - "Fenomenale": così Pete Buttigieg ha definito la sua sua perfomance nei caucus in Iowa, dove in attesa dei risultati si profila per lui il secondo posto dietro a Bernie Sanders. "Dicevamo che non dovevo neppure esserci lì. Ed ora siamo qui, nella posizione in cui siamo, in New Hampshire per quello che tra una settimana pensiamo sarà un'altra notte storica", ha aggiunto l'ex sindaco di South Bend, già sbarcato nello Stato dove l'11 febbraio ci sarà la seconda tappa delle primarie democratiche per le presidenziali.