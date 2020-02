Confronto Accademia Vita-Wma su vaccini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - La Pontificia Accademia per la Vita "ha attuato, su richiesta, un rapporto molto stretto con la World Medical Association, l'Associazione mondiale dei medici, per avere comuni obiettivi, impegni, battaglie. E il prossimo incontro che faremo insieme sarà proprio sui vaccini". Lo ha annunciato il presidente mons. Vincenzo Paglia in un Forum con l'ANSA. La riunione avrà luogo il 4 e 5 maggio in Vaticano "per dibattere sul tema e sicuramente uno dei punti che toccheremo sarà anche quello della mondializzazione delle malattie". Una relazione riguarderà il ruolo dei mass media.