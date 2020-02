© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "Non ci sono i presupposti per allarme o panico" sul coronavirus in Italia. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Londra aggiungendo che "chi ha ruoli politici, ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità". "La situazione è sotto controllo", ha assicurato.