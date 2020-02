Coronavirus:Miur,collaboriamo con Salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - Il Ministero dell'Istruzione fa sapere che dopo la circolare inviata alle scuole, lo scorso 1 febbraio, "prosegue la proficua collaborazione con il Ministero della Salute in merito al controllo della diffusione delle infezioni da Coronavirus. Grazie anche al quotidiano aggiornamento con la rete degli Uffici scolastici regionali dislocati sul territorio nazionale". Come ricordato ieri anche dall'Istituto Superiore di Sanità "al momento l'Italia è tra i Paesi che hanno adottato le misure più ampie ed articolate per il controllo della diffusione dell'infezione nell'intera popolazione".