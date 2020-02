Coronavirus: presidi, basta polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 4 FEB - "I dirigenti scolastici delle scuole pubbliche italiane sono impegnati quotidianamente a dare il loro fondamentale contributo alla gestione delle problematiche attuali, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie nazionali, evitando allarmismi ingiustificati e continuando ad affermare nelle loro scuole modalità di relazioni corrette e solidali". Lo affermano i presidi aderenti a Cgil, Cisl, Uil e Snals della scuola. "Le polemiche in atto sull'efficacia delle misure sanitarie adottate - spiegano Roberta Fanfarillo per i dirigenti Flc Cgil, Paola Serafin per i presidi della Cisl, Rosa Cirillo per la Uil Scuola e Giovanni De Rosa per lo Snals - oltre a essere inutili, strumentali e inopportune, producono effetti negativi sulle relazioni fra le persone e sulla coesione sociale".