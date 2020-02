Frenquellucci chiede incontro a Crimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PESARO, 4 FEB - Francesca Frenquellucci resta in M5s e chiede un incontro ai vertici nazionali, dopo la nomina formale come assessore all'Innovazione nella giunta comunale di Pesaro, guidata dal Pd Matteo Ricci, primo esempio in Italia di collaborazione Pd-M5s in un Comune. "A livello nazionale siamo al governo: il M5s ha portato innovazione e cambiamento dentro le istituzioni: perché non posso farlo anch'io a livello locale, se mi viene permesso? Chiedo un incontro a Roma con Crimi, Taverna, Lombardi e Fico. Se poi servirà autosospendermi, in attesa degli Stati generali, farò tutto quello che è giusto per il M5s. Ma - ha detto oggi Frenquellucci in un incontro stampa dopo la prima riunione di Giunta -, io mi sono sempre sentita dalla parte corretta, dentro la linea del Movimento". E cita il codice etico M5s "ai punti 4 e 5". Per Ricci, "dalla scorsa estate è cambiato lo scenario politico con la nascita del Conte bis, appoggiato dal Pd e da altre forze del centrosinistra. Anche i territorio debbono provarci".