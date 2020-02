Papa: spero in futuro libero dall'odio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB - Occorre sperare in un futuro "libero dall'odio" nel quale prevalga la pace. Lo dice il Papa in un videomessaggio ad un anno dalla firma con il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad al-Tayyib del documento sulla fratellanza umana "nella cara capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi. Oggi celebriamo il primo anniversario di questo grande evento umanitario, sperando in un futuro migliore per l'umanità, un futuro libero dall'odio, dal rancore, dall'estremismo e dal terrorismo, in cui prevalgano i valori della pace, dell'amore e della fratellanza".