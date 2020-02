© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 FEB -"I Cinquestelle sono in liquefazione, divisi in due, ormai al "si salvi chi puo'". E' un processo irreversibile. Dopo le regionali molti di questi parlamentari ci stanno cercando e avvicinano i nostri parlamentari per informasi e avere garanzie sulla durata della legislatura: qualcuno ha chiesto di vedermi ma io non l'ho fatto". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, nel corso del comitato di presidenza del partito.