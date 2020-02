Coronavirus, in Emilia-R. nessun caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BOLOGNA, 5 FEB - Sono risultati tutti negativi i tamponi fatti in via puramente precauzionale - poiché non corrispondevano alla definizione di caso sospetto di infezione da nuovo Coronavirus - analizzati dal centro di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche e virologiche (Crrem) del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Nessun caso di infezione da Coronavirus, dunque, rilevato sinora in Emilia-Romagna. Lo conferma la Regione, che ha scritto una lettera ai sindaci. Per quanto riguarda la scuola, non sono previste dal ministero della Salute misure di restrizione o limitazione della frequenza per studenti asintomatici di rientro da viaggi in Cina, come è stato precisato dall'Ufficio scolastico regionale in una nota inviata ai presidi dell'Emilia-Romagna. Sull'intero territorio la Regione informa, inoltre, di aver attuato tutte le misure stabilite dal Ministero della Salute, "in stretto raccordo con le Aziende sanitarie".