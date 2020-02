Ex senatori, inaudito M5s in piazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 5 FEB - "Troviamo senza precedenti e preoccupante che si vogliano mettere in piedi manifestazioni contro una sentenza che ancora non esiste per condizionare e delegittimare i "giudici interni" con accuse ridicole e inconsistenti di conflitto di interesse e per impedire che venga emessa una sentenza". Lo afferma il presidente dell'Associazione ex Parlamentari, Antonello Falomi, a proposito dell'annuncio di Luigi Di Maio di una manifestazione di M5s, contro l'organo giurisdizionale interno al Senato che potrebbe accogliere i ricorsi contro i tagli dei vitalizi agli ex Parlamentari. "Gli organi di giustizia interna - sottolinea Falomi - espressione dell'autodichia delle Camere non sono organi politici. La politica ha già parlato attraverso le deliberazioni dei Consigli di Presidenza. Adesso è il momento che la forza del diritto prevalga sul diritto della forza".