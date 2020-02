Iran ribadisce condanna a Piano Trump

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - TEHERAN, 5 FEB - L'Iran ribadisce la sua condanna del piano di Donald Trump sul Medio Oriente e il sostegno alla formazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme capitale. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Mohammad Javad Zarif, in due telefonate con il presidente palestinese, Abu Mazen, e il suo omologo algerino, Sabri Boukadoum. "Abbiamo agito per ottenere sostegno di modo da fermare il piano degli Usa", ha detto dal canto suo il presidente palestinese durante il colloquio. Un appello all'unità del mondo islamico in questa situazione è stato condiviso anche nel colloquio tra i ministri di Iran e Algeria.