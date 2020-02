Istanbul, aereo in atterraggio esce di pista e si spezza: feriti passeggeri, nessuna vittima

Un aereo è uscito di pista e si è spezzato in due in fase di atterraggio nell’aeroporto Sabiha Gokcen a Istanbul, il secondo della città. Lo riferiscono media locali.

Tutti i voli in arrivo all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul, dopo che un aereo in arrivo da Smirne è uscito fuori pista all’atterraggio, spezzandosi in due. Lo riferiscono le tv turche.

Non c'è nessuna vittima ma ci sono alcuni feriti tra i 177 passeggeri a bordo del volo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines che si è spezzato in due dopo essere uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan.

I soccorritori sono al lavoro per estrarre i feriti dall’aereo, ha aggiunto il ministro. Non sono chiare al momento le cause dell’incidente.

E’ in corso l’evacuazione dei 177 passeggeri a bordo dell’aereo in arrivo da Smirne che si è spezzato dopo essere uscito di pista all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, tra cui ci sono alcuni feriti. Lo riferisce il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan.

A bordo dell’aereo c'erano anche 6 membri dell’equipaggio.

La procura di Istanbul ha aperto un'inchiesta sull'incidente che ha coinvolto stasera l'aereo in arrivo da Smirne della compagnia turca Pegasus Airlines, che si è spezzato dopo essere uscito di pista all'atterraggio all'aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Al momento le autorità riferiscono di feriti ma non di vittime tra le 177 persone a bordo. Lo riferiscono media locali.

